Türkiye Sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı

Sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı

Türkiye

Sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı

Zonguldak’ta kent merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar yüksek kesimlere akın etti.

18 Aralık 2021, Cumartesi 01:34 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta yüksek kesimlerde sağanak yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı kısa sürede doldururken her yer beyaza büründü. Vatandaşların kar yağışında en çok tercih ettiği yer haline gelen Gaca yolu kısa sürede vatandaş akınına uğradı. Bazı vatandaşlar yollarda kalırken bazı vatandaşlar ise ailesi ile birlikte karın tadını çıkarttı.

Karın tadını çıkartmak ailecek için yüksek kesimlere geldiklerini ifade eden İsmail Haktan Yılmaz, " Kar yağdı bizde bir bakalım dedik. Hem lastikleri denemek hem de evdekilere de bir değişiklik olsun temiz hava alalım diye geldik. Gayet güzel, buranın atmosferi olsun temiz hava olsun gerçekten çok güzel.

Fakat bilinçsiz sürücü çok vatandaşlar kamyonla buraya çıkmaya çalışıyor sonra yolda kalıyor. Diğer sürücüler sıkıntı yaşıyor. Bunların yapmasınlar eğlenmeye geliyoruz kimsenin canı yanmasın" şeklinde konuştu.

İHA

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