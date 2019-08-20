Sağanak yağmurda köpeği yumrukladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğe yumruk atan adam hayvanseverlerin tepkisini çekti.

20 Ağustos 2019, Salı 09:36 Son Güncelleme:
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Sağanak yağmurda köpeği yumrukladı

Gemlik çevre yolunda geçtiğimiz gün çekilen bir görüntü insanların vicdanını sızlattı.

Bir adamın sağanak yağmurda ağaca bağlı köpeğin yanına gelerek yumruk atması ve tuhaf davranışlar sergilemesi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı.

Görüntüyü çeken hayvansever, köpeği kurtararak, bir gece evinde baktıktan sonra ilan vererek hayvanı sahiplendirdi. İHA


 

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