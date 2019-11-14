Sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek 5 kumaş türü

Polyester

Polyester, en popüler ve en çok kullanılan sentetik kumaşlardan biridir. Kırışıklıkları ve gözyaşlarını önlemek için pamuk gibi doğal bileşenlerin bir karışımı ile üretilse de sağlığımız üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Polyester giyerken cildinizin nefes alması zorlaşır. Ayrıca, artan vücut sıcaklıkları daha sonra cildiniz tarafından emilen bu kumaştan kimyasalların salınmasına yardımcı olur.

Polyester kumaş, döküntü, kaşıntı, kızarıklık, egzama ve dermatit gibi çeşitli sorunlara ve tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, giysilerinizde ve ayrıca nevresimlerinizde polyesterden kaçınmanız sağlığınız açısından daha iyi olacaktır.

Reyon (Viskon)

Rayon, kimyasal olarak odun hamurundan dönüştürülen selülozdan yapılmış bir elyaftır. Bu materyalin üretimi sadece tehlikeli değil, aynı zamanda sağlıksızdır. Rayon yani viskon kumaş bünyenize bulantı, baş ağrısı, kusma, göğüs ve kas ağrısı ve uykusuzluğa neden olabilecek zehirli maddeler yayabilir. Tüm bunlara ek olarak, üretimi bile çevreyi ağır biçimde kirletiyor.

Naylon

Çoraplar, iç çamaşırlar, külotlu çoraplar ve çok sayıda günlük kıyafetler naylondan üretilir. Dayanıklı ve üretilmesi çok pahalı olmadığı için ise popülerdir. Fakat naylon çıplak cildinize giymek için iyi bir seçenek değildir. Naylondan yapılmış giysiler deriden ter emmez, bu da kötü kokulara ve cilt enfeksiyonlarına neden olabilir. Üretim esnasında naylon kumaş farklı kimyasallarla ağartılır veya boyanır. Cildinize sürmek de çeşitli tahrişlere sebep olabilir.

Akrilik

Akrilik kumaşlar, bir kanserojen ve bir mutajen olan akrilonitrilden yapılır. Bu maddeye maruz kalmak sağlığınızla ilgili farklı sorunlara yol açabilir. Bunların arasında baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, nefes almada zorluk, uzuv güçsüzlüğü ve daha pek çok şey vardır. Akrilik kumaşlar giydiğinizde, akrilonitrilin bir kısmı cildinizi emer. Ayrıca, akrilik üretimi başlı başına çevre kirliliğinin büyük bir nedenidir.

Tayt / Likra / Elastan

Bu tip kumaşlar oldukça esnektir ve sporcu sütyenleri, tozluklar, tişörtler, iç çamaşırları, taytlar, bikiniler ve bunlar gibi pek çoğu bu kumaşlar ile yapılır. Diğer sentetik kumaşlar gibi bunlar da poliüretan gibi zararlı kimyasal maddelerden üretilir ve bu aynı zamanda kanserojen madde olarak kabul edilir. Bu kumaşlar ile uzun süreli temas, dermatit gibi cilt tahrişlerine neden olabilir.

Peki, hangi kumaşlar tercih edilmeli?

Pamuk: Nefes aldırır, ciltteki sıvıyı emer, yazın sıcağa karşı korur, kışın ise soğuğa ve alerjiye karşı dayanıklıdır. Cildinizi rahat ettirmek için giyebileceğiniz en iyi kumaşlardan biridir.

Merinos yünü: Zaman içinde şekli bozulmayan, doğal, sıcaklık ve nem düzenleyici bir kumaştır. Aynı zamanda oldukça yumuşak, hafif ve doğal bir UV koruması sunar! Alpaka yünü de yanında iyi bir alternatif olabilir.

Kaşmir: Bu çok değerli bir kumaştır. Yumuşak ipeksi kaşmir hissi yaratmak için hiçbir ağır kimyasal kullanılmaz ve cildi pürüzsüz hissetmek için şaşırtıcı ve güzeldir.

Kenevir: Bu tekstil binlerce yıldır insanlara hizmet ediyor. Kenevir kumaş, gücü ve dayanıklılığı ile biliniyor. Ayrıca, ne kadar çok giyerseniz o kadar yumuşak hale geliyor.

İpek: Bu yumuşak kumaş sadece lüks bir dokuya sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımız için birçok faydaya da sahip! Yaşlanmayı yavaşlatıyor, egzama ve astıma yardımcı oluyor, mantar önleyici etkiye sahip olabiliyor, alerjileri önlüyor ve iyi bir uyku çekmenizi sağlıyor!

Bambu: Geleneksel doğal kumaşlara ilginç bir alternatif. Bambudan yapılan tekstiller, diğer doğal kumaşlar kadar yumuşak ve ipeksi, aynı zamanda hipoalerjenik, nefes alabilir ve ısı düzenleyicidir. Ciltteki nemi pamuktan daha iyi emebilir ve sizi merinos yünü gibi UV ışınlarından koruyabilir. Ayrıca, biyolojik olarak da parçalanabilir.

Keten: Oldukça rahat ve dayanıklı hissettiren bir malzemedir. Ayrıca bakımı kolaydır ve her mevsim için uygundur. Diğer doğal tekstiller gibi hipoalerjenik özelliklere sahip bu kumaşı kullandığınızda, sizi ekstra rahat hissedecek ve cildinizin nefes almasını sağlayacak.

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