Sağlığımızla oynuyorlar!

‘MASKELER KORUYUCU’

Koronavirüse karşı uygulanan önlemlerin başında maske takmak geliyor. Ancak bir süre önce Twitter’de ‘maskeleri çıkarıyoruz’ etiketiyle bir kampanya başlamıştı. Şimdi de ‘maske sağlığa zararlıdır’ etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı. Uzmanlar bu kampanyalara tepki gösterdi. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Ümit Savaşçı “Maske taktıkça virüsün bulaşma riski azalır. Maske damlacık ile bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyucudur. Tokyo Üniversitesi’nde yapılan araştırmada cerrahi maskelerin yüzde 50, N95 tipi maskelerin yüzde 90 koruyucu olduğu tespit edildi” dedi.

BİLİMSEL DAYANAĞI YOK

Doç. Ümit Savaşçı “Son 1 yılda çok sık maske kullanıldı. Ne akciğer, ne kalp, ne solunum sistemi, ne de beyin üzerine olumsuz etki görülmedi. Hatta yoğun ortamlarda çift maske takılmalı. Kişiler aşı olduktan sonra bile maske takmaya devam etmeli. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, toplumda bir hezeyan oluşturan bu kampanyalar çok tehlikeli. Maske takmak değil koronavirüs öldürür. Koronavirüsün tüm organlarda öldürücü etkileri var. Maske takarak ölen hiçbir kişi görülmedi. Ama koronavirüs nedeniyle her gün can kayıpları yaşıyoruz. Maske takmaya devam etmek zorundayız” diye konuştu.





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