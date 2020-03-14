Türkiye Sağlık Bakan Koca'dan çok önemli uyarı

Sağlık Bakan Koca'dan çok önemli uyarı

Türkiye

Sağlık Bakan Koca'dan çok önemli uyarı

Sağlık Bakan Koca: "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz."

14 Mart 2020, Cumartesi 21:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüs dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyararak, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı, korona virüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" dedi.

İHA

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Havalanından giriş çıkışlarla ilgili daha sert tedbirler alınmalı!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Koronavirüs günlükleri
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Panik yok! 66 bin kişi iyileşti...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar