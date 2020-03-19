Sağlık Bakanı corona virüs salgınında son durumu paylaştı

TBMM'de corona virüs gündemiyle özel bir oturum yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özel oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması:

Meclis'in idaresi psikolojisi ve yapıcı durumu toplumun direnme ve başarısı kat kat artması demektir. Her bir arkadaşımı kendi ortamında bir lider olarak görüyorum.

Mart ayının başı itibariyle salgının hızı Çin'de yavaşladı. Merkezi Avrupa'ya kaydı.

Çoğu tedbirimiz DSÖ'nün gereklilik ilanından önce uygulamaya konulmuştur.

Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.

Virüs 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı, bizim mücadelemizin mantığı ise baştan böyleydi.

Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık, sürecin ilk gününden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyet ve yakından takip etmeleriyle ve Bilim Kurulu ve Bakanlığımızın önerilerinin devreye girmiş olmasının bu başarıda büyük ve en önemli payının olduğunu söylemek istiyorum. Laboratuvar sayımız 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır.

İran'dan tüm ülkelere yayılan virüs

İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.

Toplam 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz. Uçuş yasağının neredeyse tüm Avrupa ülkelerini kapsaması sebebiyle burada bulunan vatandaşlarımızı getirip izole ediyoruz.

Uydurma haberler sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar ahlak sınırları dışındadır.

Umre'den dönenlerin son durumu

Umre'den dönen vatandaşlarımız izole altına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızla karar verdik.

Hastalığın teşhisinde güvenilir sonuç vermek adına kendi tanı kitimizi geliştirdik.

Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız.

Hızlı sonuç veren tanı kiti uygulaması

Antijel üzerinden hızla sonuç veren bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, yarın da geleceğini müjdelemek istiyorum.

Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Hedefte 10 - 15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz. Özellikle yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını söylemek istiyorum. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Sağlık personelinin izinleri iptal edildi

Sağlık personelinin çalışma düzenlerinde bazı değişiklikler yaptık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki gün önce altı üniversitemize gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik. Riski göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmesi gereken kişiler sağlık personelimizdir. İzinlerini iptal ettik. Sağlık personelimizin iş yükü, hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdikleri mücadeleye karşı hak ettikleri itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum.

Üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz.







