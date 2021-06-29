Sağlık Bakanı duyurdu! Aşılamada yeni uygulama…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında aşılamaya başlanacağını duyurdu. Bakan Koca, ilk uygulamanın ise Ankara'da olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, aşılama ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.

İKİ DOZ AŞILAMADA YENİ EŞİK AŞILDI

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.