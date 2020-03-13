Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan açıklama yapıyor...

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

- 10 Mart itibariyle olayın Türkiye'deki seyri diğer ülkelere kıyasla kontrollü gidiyor. Tedirgin olmamalıyız. Hastalıklarla duygular değil akıl mücadele edebilir.

- İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz.

- Olaylardan hep ileride olduk

- Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri dışında sadece 1 kişiye izin verilecek.

- İlaçlarını raporla alan yaşlılar, rapor süresi dolmadan, hastaneye başvurmadan önümüzdeki bir iki gün içinde devreye sokacağız.

- Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek.

- Bilimse açık toplantılar gibi etkinlikleri ertelemiş oluyoruz.

- Vatandaşımız hasta olduğunda kolay arayabileceği 184 daha coronaya özel bir danışma hattına özel danışma hattına dönüştürüyoruz.

- Ateş varlığında, yaş durumu, öksürük bulgusu ve nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir tablo var. Vatandaşımız en ufak bir tereddüt anında, hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı.

- Okullarda ara tatil öne çekildi. Üniversiteler 16 Mart'tan 3 hafta tatil. Futbol müsabakaları seyircisiz oynanacak.

- Kamu görevlileri zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyareti yapmayacak.

- Yurt dışından dönen, 14 günlük kuralı olduğunu biliyorsunuz. Erken dönemde hızlı çözüm geliştirmek için sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük rapor alınabilir.

- Baştan beri yurt dışı gidiş gelişlerde uyarılarımız oldu. Bu dönemde vatandaşımızın yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyoruz. Yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz.

- Avrupa'da hızla artan Belçika'da 47, Hollanda'da 111, son 24 saatteki rakamlar.

- Yasaklar, İtalya, Güney Kore, Irak ve Çin şeklindeydi. 9 ülkeye daha bu yasak toplantıda karar verildi.

- Önümüzdeki günlerde dünyadaki Avrupa'daki seyri görerek, dinamik bir yapı ile alabileceğimiz kararları gündeme taşıyacağız.

- Dünya bu önlemler çok çok geç alıyor. Fransa okulları çok sonra tatil etti.

- İlk iki vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Aynı temas içinde 3 yeni tanı daha koyduk. Tanımlı çevre içinde. 5 vaka birbiri ile bağlantılı.

- Halkımız devlete güven duymalı.

- Önümüzdeki 4,5 haftanın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum.

- Kış aylarında daha çok yayıldığını biliyoruz. Tedbir alıp yayılmayı önlersek hayat normale döner. Sonuç alana kadar tedbiri elden bırakmamalıyız.

-Vatandaşlarımızın koruma tedbirlerine hassasiyet ile uymasını rica ediyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından satır başları...

- Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tüm önerilerini bakanlığımız uygulamıştır.

- Eylem planı gün gün uygulanmaya devam edecek. Nisan sonuna kadar yurt dışı ziyaretleri ertelenmesi konusunda kararlarımızı aldık.

- Bakanlık kurumları dezenfekte edildi. Özellikle cezaevlerinde bugün bilim kurunun aldığı tavsiye kararlarını paylaşayım. Cezaevlerine girmeden bulaşıcı hastalık değerlendirmesi, hastalık belirtisi olanların tedavileri yapılmasına karar verilmiştir. Sağlık raporu bulunanların da belli bir alana alınmasına karar verilmiştir. 14 günün sonunda ortak alana alınacaktır. Açık ve kapalı cezaevlerindeki izinler 2 hafta boyunca durduruldu.

- Zorunlu durumlarda görüşmeler yaptırılacaktır. 2 hafta süre ile açık hava cezaevinde kalanların özel izinleri ertelenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın açıklamalarından satır başları...

- Bu salgına gündeme geldiği ilk günden beri, Sağlık Bakanlığımız takip ediyor.

- Birçok tedbir aldık. Trenlerimiz, Marmaray gibi araçlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerimiz sürekli yapılmaktadır.

- Aynı şekilde otobüs firmalarımıza her türlü tedbirleri almaları için talimat verdik.

- Okul tatili duyurulduğu gibi otogarlar yoğunluk yaşandı. B2 belgeli araçların sefer yapmasına izin verdik.

- Yüksek hızlı tren hatlarımıza ilave seferler koyduk.

- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın 08.00'den 17 Nisan'a kadar durdurulacaktır.

- Ülkemize giriş yapacak, Türk ve yabancı gemilerin son 10 liman bilgileri alınacaktır.

- Kara yolunda Türkiye ile İran arasındaki tüm ulaşım durdurulmuştur. Ticaret Gürcistan üzerinden devam edecektir.