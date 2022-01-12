Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılacak.

12 Ocak 2022, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplanacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

İlgili Haberler
Kar alarmı! Okullara kar tatili verildi! İstanbul, Ankara ve diğer iller dikkat! Hava durumu...


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bölünen aydınlar güçten düştüler...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Seyir defteri
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Jeff Flake yapıcı bir rol oynayabilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Omicron yeni bir pandemi
Murat Çelik
Banu Şen
Petrolden doğan bereketi ve tarihi zenginlikleriyle kadim toprakların modern kenti: Batman
Banu Şen
Şirin Sever
Ben neyim şimdi?
Şirin Sever
Erkut Can
Haydi Omicron’u beraber yenelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kar alarmı! Okullara kar tatili verildi! İstanbul, Ankara ve diğer iller dikkat! Hava durumu...