Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılacak.
12 Ocak 2022, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.30'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
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