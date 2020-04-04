Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de bugün corona virüsten 76 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

04 Nisan 2020, Cumartesi 20:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatteki corona virüsle ilgili verileri paylaştı. Koca, son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 76 kişi hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 23 bin 934’e, can kaybının da 501’e ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca Twitter paylaşımında, "Bugüne kadar yapılan 161 bin 380 testin yüzde 12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.

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