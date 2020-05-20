Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca, "VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." açıklamasında bulundu.





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