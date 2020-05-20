Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük corona virüs tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre bugün hayatını kaybeden 23 kişiyle birlikte corona virüste can kaybı 4 bin 222'ye yükseldi.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 19:19 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, "VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." açıklamasında bulundu.