Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı
Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.
21 Mayıs 2020, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Bakanı Koca'nın paylaşımı:
Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe