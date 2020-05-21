Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 153 bin 548, can kaybı 4 bin 249 oldu.

21 Mayıs 2020, Perşembe 19:26 Son Güncelleme:
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Bakanı Koca'nın paylaşımı:

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe


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