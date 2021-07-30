Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Manavgat'taki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Manavgat'taki son durumu paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Manavgat'taki son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenen 292, Marmaris ve Bodrum’da da orman yangınlarından etkilenen 60 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

30 Temmuz 2021, Cuma 18:43 Son Güncelleme:
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Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu fiadeleri kullandı: 

Manavgat’taki orman yangınında üç can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi.

Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden dört kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz.

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