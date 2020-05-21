Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Bugün açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Bugün açılıyor

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Bugün açılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bugün saat 13.00'te törenle hizmete açılacağını bildirdi.

21 Mayıs 2020, Perşembe 00:14 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hastanenin tüm etaplarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin online katılacağı törenle hizmete gireceğini belirtti. Hastaneden görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaşan Bakan Koca, "Bu şehir hastanemiz, adeta bir hastaneler şehri. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



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