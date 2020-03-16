Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs tehlikesine karşı verdiğimiz mücadelede en güçlü ortaklarımızdan birinin siz değerli medya mensuplarını olduğunu belirtmiştik.

Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Tümüyle uydurmaydı. Panik duygusaldır akla uygun değildir. Sağ duyulu olmalıyız, akılla hareket etmeliyiz. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır.

Normal hayatlarımıza döneceğiz.

Tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Artık pozitif tanılardan kaybedilen hasta sanıları öne çıkmaktadır. Tedbirlere uyarsak hastalığı kontrol altına alabiliriz.

Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün bilim kurulunda alınan yeni öneriler oldu. Bunlarla ilgili birtakım uygulamaları söylemek istiyorum.

Laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Kiti ülkenin bütün illerine vererek bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha fazla şehirde yapılacak, test daha fazla sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.

Umreden gelen 5 binin üzerindeki vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün boyunca gözlem altında tutmuş olacağız.

Devlet tedbirleri olarak bilimsel ve ticari toplantı tüm etkinlikler durduruldu. Bilim kurulumuzun önerisi ilgili bakanlıklarımızın talebi sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla eğlence mekanlarının faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı.

Uçuş yasakları bu yasak ülkelere 6 tane ülke ilave edilmiş oldu. İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleriyle uçuş yarın sabahtan itibaren yasaklamış oldu. Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.

Toplam hasta sayımız şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım.

Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı.

Vatandaşlarımıza 83 milyon adına uyarı yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım.

12'den önce vaka sayısını açıklayacağım. Şu ana kadar can kaybı söz konusu olmadı. Solunum sıkıntısı olan hastalarımız var. Biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şeklinde nasıl seyredeceğini biliyoruz. Hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2,3 haftanın çok önemli olduğunu biliyoruz.