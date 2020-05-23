Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayı bugün de azalmaya devam etti

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "YDestek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadesini kullandı.





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