Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayı bugün de azalmaya devam etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayı bugün de azalmaya devam etti

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sayı bugün de azalmaya devam etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "YDestek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadesini kullandı.


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