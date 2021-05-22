Koca, sosyal medya hesabından Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

"Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı"

Yeterli aşıya erişim için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti: "Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin."

İlgili Haberler 22 Mayıs koronavirüs tablosu! Bakan Koca güzel haberi böyle duyurdu





AA