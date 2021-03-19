Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan bildirdi: Kısıtlamaları bir daha...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan bildirdi: Kısıtlamaları bir daha...

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan bildirdi: Kısıtlamaları bir daha...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

19 Mart 2021, Cuma 21:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

AA

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