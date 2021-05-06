Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden paylaştı! O hata düzeltildi…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden paylaştı! O hata düzeltildi…

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeniden paylaştı! O hata düzeltildi…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı son bir haftada vaka sayısının en çok azaldığı illeri gösteren grafiğin hatalı olduğunu belirterek bugün yeniden paylaştı.

06 Mayıs 2021, Perşembe 16:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum.

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