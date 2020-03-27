Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda, "ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Corona virüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.

27 Mart 2020, Cuma 09:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Sağlık Bakanı Koca dün yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 75 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5 bin 35'ti. Bugün 7 bin 286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3 bin 629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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