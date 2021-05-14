Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eczacılar Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eczacılar Günü paylaşımı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eczacılar Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yayımladığı video mesajla, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nü kutladı. Bakan Koca eczacıların koronavirüs sürecinde herkese ilaç olduğunu söyledi.

14 Mayıs 2021, Cuma 16:04 Son Güncelleme:
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 Eczacıların Kovid-19 salgınında hastane personeli yanında doğrudan risk alan meslek grubu olduğuna, salgında sağlık personelleri içinde ilk kaybın da bu meslek grubundan verildiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Tanının, eczayla ve ilaçla şifaya vardığını, muayene odasıyla eczane arasındaki yakınlığı, en iyi hastalar bilir. İlaç olan insan ve insan davranışlarıdır. Toplumun size bu denli sevgi ve saygı duymasının sebebi bundandır.Pandemide de herkese ilaç oldunuz. Fedakar çalışmanız ve sabrınız için her birinize minnettarız. Sizin sayenizde bir kez daha biliyoruz ki insan sağlığına hizmet edenler; merhametin, iyiliğin ve diğer insani vasıfların en çok görüldüğü mesleğin mensuplarıdır. Sizlere şükran duyuyoruz."


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