Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili son dakika uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili son dakika uyarısı

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle ilgili son dakika uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son dakika uyarısında bulundu.

22 Mart 2021, Pazartesi 11:39 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş yerlerinde maskesini çıkarıldığı bilgisini aldıklarını belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz; aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın" dedi.

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