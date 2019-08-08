Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizmine yönelik çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki aylarda büyük lansmanla tanıtımların yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Koca "Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı. Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz. (Basamaklandırma genelgesi) Özel sektör nasılsa Ankara Medipol Üniversitesi de planlamaya tabi, hiçbir şekilde istediği gibi birşey yapamaz. (Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

AA