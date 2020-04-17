Bilim Kurulu toplantısı sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Virüs Wuhan'dan en uzak kentlere ulaştı. Dünyanın virüsü hafife alması felaket oldu.

Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin gizli kahramanlarıdır. Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Yayılmanın önünü kesemezseniz tedavinin sonucunu alamazsınız. Evinizde kalın kendinizi koruyun sevdiklerinizi koruyun.

Sizlere ilk vakamızdan, hastalığın bulaştığı şemayı göstermiştim. İşte bu vaka her hasta için çalıştığımız filyasyonun bir örneğiydi.Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın.

Filyasyon oranı yüzde 97.5'e ulaştı.

Erken ilaç tedavisi olumlu sonuçlar verdi.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35’i vardı. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18’e düştü.

Vaka sayımızda artış devam etmekte ancak artış hızı düşmekte.

Toplam test sayımız 558 bin 413 oldu. Bin 542 hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 hastamız iyileşti. Bugün vefat eden hasta sayısı 126.

Toplamda bin 769 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Eviniz düşündüğünüzden daha büyüktür.

Sokağa çıkma kararı

Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir.