Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz telefon!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz telefon!

Türkiye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sürpriz telefon!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüs aşısı yaptırmaları yönünde ikna etmek için evlere ikna ekipleri göndereceğini duyurmuşu. Bakan Koca, bir vatandaşla da telefon görüşmesi yaptı.

16 Nisan 2021, Cuma 10:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere yönelik aşılama ekipleri oluşturacaklarını ve “Haziran sonuna kadar 40 yaş üstündeki herkesi aşılayacağız. Vaka ve ölüm oranlarında tedbirler etkili olmazsa ramazandan sonra daha sert tedbirler alınacak” uyarısında bulunmuştu.

Fahrettin Koca yeni aşı olan bir vatandaşla bir telefon görüşmesinde bulundu. Bakan Koca, 'Siz de öğretmen olduğunuz için biliyorsunuz. Öğretmen arkadaşlarımızın bu ramazan döneminde bütün arkadaşların aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Devamında ilkokul ve okul öncesinin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. Aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle de bir şey sorun olunca yaptırmamak için sorun olmamalı dedim, onun için rahatsız ettim' ifadelerini kullandı.



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