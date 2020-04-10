Sağlık Bakanı Koca 18 şehre "Bu filmin kahramanları" deyip teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri kapsamında 18 şehrin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı ve "Bu filmin kahramanları" diyerek teşekkür etti.
10 Nisan 2020, Cuma 10:45 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 96 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 42 bin 282'ye, can kaybının 908'e, iyileşen hasta sayısının 2142'ye ulaştığı açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1248352552879603715
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Amasya, Ankara, Bingöl, Çanakkale, Düzce, Erzincan, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Konya, Rize, Siirt, Sivas, Yozgat, Zonguldak ile Muğla'nın Marmaris ilçesinin yer aldığı videonun sonunda alkış sesleriyle beraber, "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.
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