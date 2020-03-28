Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor

Sağlık Bakanı Koca: Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor

Bakan Koca Twitter hesabından paylaştığı videolarda "Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor" diyerek, "Herkes kendisi virüsü taşıyormuş gibi davranmalı" uyarısında bulundu.

28 Mart 2020, Cumartesi 21:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından corona virüsle ilgili son rakamları paylaştı. Bu paylaşımın hemen ardından "Herkes kendisi virüsü taşıyormuş gibi davranmalı" uyarısında bulunarak videolu paylaşımlar yaptı.

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