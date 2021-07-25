Sağlık Bakanı Koca aşıda çok çarpıcı o rakamı duyurdu: 23 milyon…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını açıkladı. 2.dozu olmayanların oranı sayısı ise 17 milyon… İşte koronavirüs aşısına ilişkin çok çarpıcı o rakamlar…
25 Temmuz 2021, Pazar 10:48 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık 23 milyon kişinin henüz koronavirüs aşısı olmadığını, aşıdan istenilen sonucu almak için sürecin hızla tamamlanması gerektiğini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 23 milyon kişi henüz aşı olmadı. 2'nci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup, 3'üncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım." dedi.
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