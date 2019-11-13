Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada dünya lideriyiz

Aşının bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili araç olduğunu belirten Fahrettin Koca, Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Koca, “Nihai amacımız ilaçta, aşıda, kan ürünlerinde, tıbbi cihazda kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktır.

Bir diğer hedefimiz de global pazarlarda rekabet edebilen bir üretim yapısına kavuşmaktır” diye konuştu.

5 kişiden 1'i bıraktı

Tütünle mücadelenin de tam gaz südüğünü ifade eden Bakan Koca, şunları söyledi: “2018’de sigarayı bırakmak için arayan her 5 kişiden birinin sigarayı bırakması sağlandı. Bugün itibarıyla faaliyet gösteren sigara bırakma polikliniği sayısı 532 oldu, 792 sertifikalı hekim buralarda görev yapıyor. İlaç imkanından da 1 milyon vatandaş yararlanıyor. Suistimal edilen açık alan kavramını yeniden düzenlemek üzere çalışıyoruz. İçilen ortamları temizleyerek, sigarayı görünür olmaktan çıkaracağız.”

Obezite merkezi sayısı artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

❱❱Akılcı Antibiyotik Kullanımı çalışmamızla, 2011’de yüzde 35 olan içinde antibiyotik bulunan reçete yüzdesini 2018’de yüzde 24.55’e indirdik.

❱❱Bebek ve 5 yaş altı ölüm hızını önemli ölçüde ve olağanüstü bir hızla düşürdük.

❱❱Obezite merkezlerimizin sayısını, 2020’de 120’ye çıkarmayı hedefliyoruz.

❱❱2018’de 7 milyon kişiye tarama programı uygulandı, 15 bin kanser vakası erken teşhis edildi.

❱❱Bebeklerde yapılan tarama programında başarı oranı yüzde 99’e çıktı. Bu yolla her yıl 7 bin çocuğumuzu gelişebilecek hastalıklardan koruyoruz.

❱❱Evde sağlık hizmeti ile 2012’den bugüne kadar 1 milyon 427 bin kişiye hizmet sunduk. 425 bin olan takipli hasta sayımızı, 2020’de 450 bine çıkarmayı hedefliyoruz.