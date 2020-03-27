Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları:

Bugünlerde bütün dikkatler corona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.

Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.

Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.

Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belkide şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.

Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu.







