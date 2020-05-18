Türkiye Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu paylaştı: Bugün 31 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu paylaştı: Bugün 31 kişi hayatını kaybetti

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca corona virüste son durumu paylaştı: Bugün 31 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 20:04 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca şu açıklamayı yaptı:

Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Corona virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım.


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