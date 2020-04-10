Sağlık Bakanı Koca corona virüste son rakamları açıkladı

Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, bizi televizyondan izleyen kıymetli büyüklerimiz, sevgili genç arkadaşlarımız ve basın mensupları sizlere selamlarımı sunuyorum. Sözlerimi özellikle şahsınız için kabul edin. Mukaddes hanım teyze lütfen beni karşılıklı konuşuyormuşuz gibi dinleyin. Ali Bey bir aile büyüğü olarak sözlerimi iyi takip edin. Görev başında olan sağlık ordusudur. Bu orduya güvenin. Sağlık hizmetlerinde bu denli hızlı iyileşmenin bir örneği yoktur. Yoğun bakım ünitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz.

2 bin 423 hasta iyileşti

Türkiye en baştan beri hiçbir kafa karışıklığı yaşamamıştır. 31 Aralık'tan itibaren sözün Bilim insanlarına bırakılacağı sağlık sorunu olarak ele alınmıştır. Bütün sağlık çalışanlarımız uzun fedakarlık isteyen nöbetler tutuyor.

Türkiye'nin bütün illeri, ilçeleri, köyleri corona virüs gerçeğiyle yüzleşmek zorunda.

Salgınla mücadele eden sağlık ordumuz tedavi ettikleri hastaları çok basit ihmaller nedeniyle hastanede olduğunu en yakından bilen kişilerdir.

Artık nisan ayındayız. Güneşin sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz, onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım. Büyük bahara daha var, evde kalalım. Sağlık çalışanlarımıza şiddet toplum vicdanında bağışlanamaz.

Bugün 98 kişi hayatını kaybetti

Değerli vekillerimizden sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını istiyoruz. Türkiye'de 1 milyon 61 bin 65 sağlık personeli var. Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi.

Bugün 98 kişi hayatını kaybetti. Bugün 30 bin 864 test yaptık. Toplam vefat sayımız 1.006 oldu.

E-devlet üzerinden talep gönderenlere maske göndermeye devam ediyoruz.

Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu gönüllü olarak üstlenen eczacılarımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamız giderek azalıyor. Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2.15.

Hastalıkla Türkiye'nin bütün şehirlerinde mücadele ettiğimiz bir aşamadır.

Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon ve Rize'nin genel olarak durumunun haritalarda görmüş oluyorsunuz.

Hep birlikte coronayı yeneceğiz. İstanbul için şu anda yatak yoğun bakım oranımız yüzde 59.5. Bu anlamda şu an herhangi bir sorunun olmadığını rahat söyleyebiliriz.

Denklik çok çabuk hızlandırılabilir bu anlamda faydalanmamız ve hizmet etmelerini sağlamamız mümkün olabilir.

Maskeleri dağıtırken şunu söylemiyoruz maskelerinizi takın güvenle sokağa çıkın. Asla böyle bir şey söylemiyoruz. Biz zorunlu olmadıkça evden çıkmayın diyoruz.

Şunu rahat söyleyebiliriz yoğun bakım sürecimiz diğer ülkelere göre özellikle son haftalar giderek düşmeye başladı.

Entübe hastaların sayısının giderek azalmaya doğru başladığını demin de söylemiştim. İstanbul gibi bir yerde giderek bir haftalık zaman diliminde 2 kat 3 kat artış beklersiniz. Bu dönemde artış görmemiş olmamız bizim için çok önemli.

Bizim bütün vakalarımıza Türkiye'de yaşayan herkes için. Türkiye'de yaşayıp pozitif bulduğumuz vakayı sayının içine koymamak gibi bir durum söz konusu değil.

Biz özellikle sağlık personelimizin zaten testlerini yapmaktan asla vazgeçmeyiz. Herkese hiçbir semptomu olmayan herkese test yapılmasını DSÖ'de önermiyor. Semptomu olan herkese test yapma imkanımız var.

İngiltere'ye bugün gönderildi. Koruyucu malzeme ağırlıklı gönderdik. 40'tan fazla ülkeye gönderdiğimizi biliyoruz.

Çin Bilim Kurulu ile bugün arkadaşlarımız görüştü.

Çin bilim insanlarının bize ifade ettiği Türkiye olarak sağlık sistemimizin özellikle birinci basamak özelinde de Çin'den daha güçlü olduğunu ve bu süreçte yapılan yaklaşımımızın son derece doğru olduğunu ifade etmiş olduk.

Bizim bu noktada erken dönemde nasıl davrandığımızı dünya biliyor. Biz şu dönemde salgının bir ayı bulduğu bu dönemde İstanbul'un salgının yüzde 60'ın bulunduğu bu dönemde ölüm oranları ortada.

Şu ana kadar iyileşip tekrar hasta olan vaka yok. Kapatılan hastanelerle ilgili daha önce birçok kez ifade etmiştim. Hiçbir hastanemizi kapatmayın, özellikle sağlık amaçlı kullanacağımızı birçok kez söyledim.

Biz var olan hiçbir hastanemizi daha önce kapatılması düşünülen hiçbirini kapatmamayı sağlık ve sağlıkla ilgili eğitim olmak üzere depreme dayanıklı olanları kullanmaya devam ediyor olacağız.

Önümüzdeki iki haftanın önemli olduğunu, önümüzdeki günlerde daha net ifade edebiliriz.

E devlet üzerinden 3.5 milyon maske dağıtıldı.

Her kişiye yığılma eczanelerde olmasın diye bir kod gönderiyoruz. O kodla vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde takibini yaparak kime maskenin verilip verilmediğini çok rahat söyleyebiliriz.

Burada özellikle vatandaşımız cep telefonuna mesaj ve kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. Kod geldiğinde de o kodla eczaneye gidip çok rahat alabilir. Evde izolasyonu sağlayabilirsek başarımız artmış olur.

Pandemi izleme takibi son derece önemli. Telefonuna bir aplikasyonu indirmesiyle takip ettiğimiz bir sistem. Bu dönemde bunu yaygın bir şekilde devreye soktuk. Bizim evden çıkmamasını istediğimiz kişilerle ilgili daha da genişleterek devreye alabiliriz.

Çocukluk aşılarının son derecede önemli olduğunu ve bu pandemi döneminde de vatandaşımızın zorunlu aşı takvimini asla ihmal etmemesini söylemek istiyorum.









Bu dönemde sağlık çalışanlarımıza yönelik yaklaşımın daha farklı olduğunu, günde ortalama 40'a yakın şiddet gördüğümüz olayın bu dönemde azaldığını söylemek isterim.

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