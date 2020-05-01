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Türkiye Sağlık Bakanı Koca Corona virüste son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca Corona virüste son verileri paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca Corona virüste son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verileri paylaştı.

01 Mayıs 2020, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadesini kullandı.

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