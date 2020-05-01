Sağlık Bakanı Koca Corona virüste son verileri paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verileri paylaştı.
01 Mayıs 2020, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir." ifadesini kullandı.