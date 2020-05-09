10.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Sağlık Bakanı Koca, corona virüste son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, corona virüste son verileri paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, corona virüste son verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 19:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım." ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 1546 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 50 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 137 bin 115, can kaybı 3 bin 739 oldu.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Okurlar diyor ki…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erzincan'da deprem