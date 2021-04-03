Türkiye Sağlık Bakanı Koca duyurdu! O ülkeler arasında altıncı sıradayız

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! O ülkeler arasında altıncı sıradayız

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! O ülkeler arasında altıncı sıradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu ve şu ana kadar toplam 16 milyon 668 bin 844 doz aşı yapıldığını bildirdi.

03 Nisan 2021, Cumartesi 22:57 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi: "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6’ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibarıyla 16 milyon 668 bin 844’tür."

AA

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