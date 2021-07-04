Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Pazartesi başlayacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamasında ‘İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak’ dedi.
04 Temmuz 2021, Pazar 15:26 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:
Havalimanları ve sınır kapılarımızda aşı. 48 havalimanından 38’inde yurt dışından gelen vatandaşlarımıza 1. veya 2. doz aşı hizmeti sunuyoruz. 4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve 2 havalimanında aşı pazartesi başlıyor. Sayılar artacak.
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