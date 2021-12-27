Türkiye Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen iller ise Van, Hakkari ve Muş oldu.

27 Aralık 2021, Pazartesi 11:55 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi sürüyor. Ülkede son 24 saatte 20.138 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca ise 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Son verilere göre 100 bin kişide görülen Koronavirüs vaka sayıs İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise şu şekilde: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan.

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