Türkiye Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu izolasyona alındı

Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu izolasyona alındı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu izolasyona alındı

İngiltere'de ortaya çıkan corona virüs mutasyonuyla ilgili Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespitinin yapıldığını, 4.603 yolcunun evlerinde ya da otellerinde izolasyona alındığını söyledi.

22 Aralık 2020, Salı 09:04 Son Güncelleme:
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Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır" açıklamasında bulundu.

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Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk. Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."



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