Türkiye Sağlık Bakanı Koca 'İstanbul örnek olmalı' dedi ve uyardı

Sağlık Bakanı Koca 'İstanbul örnek olmalı' dedi ve uyardı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca 'İstanbul örnek olmalı' dedi ve uyardı

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle görüştü.

05 Mart 2021, Cuma 20:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya geldi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelerek, salgının seyrini değerlendirdiklerini belirterek, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız." ifadelerini kullandı.

AA

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