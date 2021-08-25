Türkiye Sağlık Bakanı Koca, 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Koca, 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, 'kendisi ve ailesinin aşı olmadığı' iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisi ve ailesi hakkındaki aşı olmadıkları yönündeki iddiaları, "Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?" sözleriyle yalanladı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 21:33 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan "kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını yalanladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

AA

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