Türkiye Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." dedi.

17 Mart 2020, Salı 23:46 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklamaları:

Bu saatlerde yine buluştuk. O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün direndiğimizi ifade etmiştik. Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra ciddiyetini ilk fark eden ülkelerden olduk. Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. Size 7 gün önce ilk vakayı bildirmiştim.

Virüs solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortalık en tehlikeli ortamlar.

Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil. Bu gece sizi ve bütün halkımızı üzen bir haberi bildireceğim.

Koronavirüsle ile mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim.

Vaka sayısı 98'e yükseldi.

Ayrıntılar gelecek....

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