Türkiye Sağlık Bakanı Koca 'Mucize yaşandı' demişti ama acı haber geldi

Sağlık Bakanı Koca 'Mucize yaşandı' demişti ama acı haber geldi

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca 'Mucize yaşandı' demişti ama acı haber geldi

Edirne’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu hayata döndürüldü ama hastanede hayatını kaybetti.

22 Şubat 2022, Salı 15:02 Son Güncelleme:
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Edirne’de motosikletiyle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'nin Atatürk Bulvarı'nda bulunan yaya geçidinden 22 ABS 355 plakalı motosikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Soner Şahin'e, Cadde üzerinde seyir halinde olan Ali Murat B.’nin kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak hayata döndürülmüştü.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kazaya ilişkin olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bazı anlarda hayatla tek bağımız, sağlık çalışanlarıdır” ifadelerine yer verdi. Hastanede yaşam savaşı veren motosiklet sürücüsü Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayrıca aynı yaya geçinden daha öncede benzer kazaların yaşandığı belirtildi.


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