Sağlık Bakanı Koca müjdeyi duyurdu: O ilimiz de mavi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Bu haber akşamı beklemez" notuyla bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, aşılamada uzun süre geride kalan Şırnak'ın yüzde 75 aşılama oranıyla düşük riskli iller için kullanılan 'mavi' kategoriye geçtiğini duyurdu.
31 Ağustos 2021, Salı 21:55 Son Güncelleme:
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Aşılama oranı yüzde 75'e erişerek risk haritasında mavi renge bürünen illerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Rengi değişen iller Sağlık Bakanlığınca açıklanan günlük Kovid-19 tablosuyla belli oluyor.
Günün Kovid-19 tablosu açıklanmadan önce Bakan Koca Şırnak için müjdeyi duyurdu. Paylaşımında "Bu haber akşamı beklemez" diyen Koca, "Şırnak işi yarına bırakmadı, şu anda Mavi!" ifadesini kullandı.
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