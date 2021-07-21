Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Aşısını olmayan tek kişiydi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da yaşadığı köyde aşı olmayan tek kişi Ahmet Yılmaz'a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını açıkladı.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 22:20 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da merkeze bağlı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz'a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1417877877996015620
ANKARA (DHA)
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