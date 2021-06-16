Türkiye Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı’

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı’

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 'Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ekibinde bulunan bir hemşirenin paylaştığı ‘Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı’ mesajını paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

16 Haziran 2021, Çarşamba 13:47 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca aşı ekibinde bulunan bir hemşirenin tweetini alıntılayarak ‘Bu fedakârlıklar unutulmayacak’ ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak.

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