Türkiye Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı haritası

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı haritası

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısı haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasında 100 bin kişide en çok vaka artışı Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik'te yaşandı.

02 Ekim 2021, Cumartesi 14:34 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter'daki hesabından, 18-24 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre; 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 238,33, Ankara'da 394,70, İzmir'de 49,01 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli ve Bilecik oldu. Bu illerde vaka oranları Zonguldak 529,60, Kırşehir 441,69, Düzce 421,81, Bursa 233,86, Bolu 400,89, Kars 255,51, Bartın 306,06, Kütahya 419,46, Kocaeli 339,06, Bilecik 334,68 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca, "18-24 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Bursa, Bolu, Kars, Bartın, Kütahya, Kocaeli, Bilecik. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Tedbirler vazgeçilmez" dedi.


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