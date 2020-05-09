Sağlık Bakanı Koca: Riski görün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından corona virüs riskine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.

DHA

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama