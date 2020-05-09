09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Sağlık Bakanı Koca: Riski görün

Sağlık Bakanı Koca: Riski görün

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca: Riski görün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı video ile corona virüs riskini aktardı.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 13:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından corona virüs riskine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.

DHA

Sağlık Bakanlığı'ndan AVM'ler için önemli açıklama

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Okurlar diyor ki…
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Akar: 1359 terörist etkisiz hale getirildi