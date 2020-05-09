Sağlık Bakanı Koca: Riski görün
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı video ile corona virüs riskini aktardı.
09 Mayıs 2020, Cumartesi 13:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından corona virüs riskine ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1259065780320309250
DHA