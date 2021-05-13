Türkiye Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayram tebriğini paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayram tebriğini paylaştı

Türkiye

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının bayram tebriğini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının, Türk halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği videoyu Twitter'dan paylaştı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 18:45 Son Güncelleme:
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1 yılı aşkın süredir pandemi ile savaşan sağlık çalışanları, vatandaşların Ramazan Bayramını hazırladıkları video ile kutladı.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının Türk halkının bayramını kutladığı videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın "Sağlık çalışanlarımızdan bir bayram tebriği var. Onların bu fedakâr cümlelerine kulak verelim. Bayramımız kutlu olsun" mesajı ile paylaştığı videoda sağlık çalışanları, koronavirüse karşı vatandaşları kurallara uymaya davet ederken, Ramazan Bayramlarını da tebrik etti.

ANKARA (DHA)

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