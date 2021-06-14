Sağlık Bakanı Koca: Salgın iyice geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının iyice gerilediğini, yenileceği günün yakın olduğunu ifade etti.
14 Haziran 2021, Pazartesi 00:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1404182932143718401
AA