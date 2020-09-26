Sağlık Bakanı Koca: Şiddete karşı bir olmalıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımınıda şu ifadelere yer verdi: "Çapa Tıp Fakültesi´nde görevli hasta bakıcımız, maskesini doğru takması için uyardığı kişi tarafından darp edilmiş ve göz ameliyatına alınmıştı. Saldırgan, Çağlayan Adliyesi´nde ’kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddete karşı bir olmalıyız"

DHA